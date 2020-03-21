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Так кто распространяет фейки? Российские ритейлеры опровергли Лукашенко

21.03.2020 15:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские ритейлеры не обращались к белорусской стороне с просьбой обеспечить их продуктами питания, их дефицита нет, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших в России ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", " Ашан").

"Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме", - заявили в АКОРТ.

Все закупки по ранее заключённым внешнеторговым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в обычном, плановом режиме.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские торговые сети обратились к белорусской стороне с просьбой помочь поставками продуктов питания, чтобы не допустить их дефицит.

"У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - сказал Лукашенко, которого цитировало в пятницу госагенство БелТА.
 
 
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Российские ритейлеры не обращались к белорусской стороне с просьбой обеспечить их продуктами питания, их дефицита нет, заявили в Ассоциации компаний розничной...
 
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