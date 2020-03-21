«Баян! Наконец-то баян заиграл!» Федеральный канал России впервые показал белорусский футбол

Источник материала: Tut.by

21 марта 2020 года матч чемпионата Беларуси по футболу впервые показали на российском федеральном канале. «Матч ТВ» транслировал поединок «Ислочь» — «Неман», а репортаж вел Константин Генич. Обычно трудящийся на топовых матчах России и Европы комментатор старался уважительно высказываться об увиденном, но удержаться от оценок не сумел. SPORT.TUT.BY приводит самое интересное из попавшего в российский эфир.



Фото: instagram.com/genichkonstantin

Первый тайм: баян, сюрреализм и еще раз баян

Константин Генич ворвался в эфир под игру баяна, доносившуюся с трибун.

— Всем привет, дорогие друзья! — задорно начал комментатор. — Время большого футбола на «Матч ТВ», и здесь нет ни слова иронии. Сейчас в этой спортивной пустыне, когда находятся на паузе все спортивные соревнования в Европе да и почти по всему миру (за исключением Африки и Австралии), этот футбольный оазис базируется только в Беларуси. Чемпионат Беларуси на ваших экранах и на наших экранах. Мы с удовольствием будем погружаться в события белорусского футбола. Это первый тур. Добро пожаловать в Минск на стадион «Минск» или, как здесь его еще называют, «Маяковка», потому что он расположен для улице Маяковского. И это «Ислочь» — «Неман». Первый тур.

— Сказать, что весь мир следит за этой игрой, было бы, наверное, опрометчиво и слишком наивно, но то, что ажиотаж и интерес к чемпионату Беларуси сейчас есть, — безусловно. Потому что это единственное место, где проводят официальные матчи в Европе. Кто-то собирается играть в коробках, кто-то — в «дыр-дыр» на искусственных полях. А здесь, в чемпионате Беларуси, все официально, со зрителями. Нет никаких запретов. По крайней мере, пока. Поговаривают, что с понедельника и чемпионат Беларуси будет приостановлен. Но… давайте наслаждать и погружаться в футбольную жизнь этой замечательной страны.

— Хозяева поля — футболисты клуба «Ислочь». Это команда, представляющая небольшое… Так скажем… Ну, поселение, да? Образован клуб был в апреле 2007 года в деревне Новоселье Горанского сельского совета Минского района, и с 2007 года «Ислочь» проделала колоссальный путь. […] В прошлом сезоне «волки» заняли наивысшее место [в высшей лиге чемпионата Беларуси] - пятое, и были очень близки к попаданию в еврокубки.



Скриншот эфира «Матч ТВ»

— [В чемпионате Беларуси] свои правила по легионерам: пять легионеров может быть на поле и обязательно пять белорусов. Россияне белорусами [не считаются]… Ой, россияне легионерами в Беларуси не считаются.

— Восемь минут уже сыграли. Видимо, так хотели быстрее начать новый сезон (30-й, юбилейный в Беларуси) «Ислочь» и «Неман», что даже раньше намеченных 16.00 по Москве стартовала эта игра — в 15.58. И действительно, внимание к этому матчу приковано немалое.

— Здесь свой антураж — музыкальный: баян, барабаны. […] Причем играет на этом баяне школьный учитель главного тренера клуба «Ислочь» Виталия Жуковского. […] А вот это знаменитый баянист (он попала в телетрансляцию. — Прим. TUT.BY). Хорошо играет, кстати. Что интересно, здесь перед матчем работала фан-зона. Всех развлекал маскот Вулфи. А один из партнеров клуба раздавал защитные маски первым пришедшим зрителям.

— Стадиончик небольшой. Вмещает порядка трех тысяч зрителей. Но вообще с явкой и посещаемостью в чемпионате Беларуси не сказать, что все здорово, разумеется. В прошлом сезоне на этом фоне выделялось брестское «Динамо», на чьи матчи в среднем ходило около восьми тысяч человек.



Скриншот эфира «Матч ТВ»

— Видите, какой замечательный антураж. Хороший интершум. Барабаны, баян — ощущение складывается, что болельщиков много [на стадионе]. Если, конечно, не смотреть на противоположную трибуну.

— Фантастично, сюрреалистично, что вообще продолжают в Беларуси играть в футбол. Это многих удивляет. Везде футбол приостановлен, и никто не понимает, когда соревнования возобновятся. […] Здесь же футбол пока продолжается, и удивительные результаты были зафиксированы в первом туре. БАТЭ уступил клубу «Энергетик-БГУ» — 1:3. Чемпион — брестское «Динамо» — сыграл вничью. Минское «Динамо» под руководством Сергея Гуренко проиграло дебютанту высшей лиги — клубу «Рух» из Бреста — 0:1. Ну и солигорский «Шахтер» также уступил «Торпедо- БелАЗ» со счетом 0:2 (на самом деле, со счетом — 0:1. — Прим. TUT.BY).

— Возможность купить права на показ чемпионата Беларуси у «Матч ТВ» появилась не так давно. Команды здесь только начали играть, и «Матч ТВ» не мог пройти мимо этого события. Опять же, в этой спортивной пустыне, когда чемпионаты на паузе, люди сидят на самоизоляции карантине, обязательно какой-то спорт нужен. И если есть официальный футбольный турнир, тем более где играют наши соседи, как это вам, дорогие друзья, не показать.

— Ох, была ли здесь рука рукой? VARа нет, VARа нет в белорусской лиге, поэтому здесь арбитру никто не поможет.



Скриншот эфира «Матч ТВ»

— Нам прислали официальный протокол матча. Даже здесь ошибка: в основном составе не отмечен игрок «Ислочи» под 11-м номером Владислав Глинский. А он, как мы видим, на поле.

— Здесь надо безостановочно говорить, чтобы заглушать [ненормативную лексику] с бровки от эмоционально настроенных тренеров. Не только главных, но и помощников.

— Баян! Наконец-то баян заиграл! А мы уже успели по нему соскучиться.

— Много суеты. Думаю, игроки и той, и другой команды знали, что в этот раз показ матча не ограничивается местным телевидением, и география расширяется за счет Российской Федерации. Футболисты очень хотят себя проявить. Для них это возможность показать себя на широкую аудиторию, возможность заявить о себе, так как у многих футбольных функционеров наблюдается футбольная ломка в отсутствие футбольных событий. Конечно, к этому матчу приковано внимание, и проявив себя, можно попасть на карандаш в какой-нибудь шорт-лист российской премьер-лиги или другого чемпионата.

— Какая классная идея с баяном! Когда вернется российская премьер-лига, думаю, «Сочи» с учетом посещаемости сочинских матчей стоит обратиться к этому инструменту. Почему бы не стать рядом с камерой с микрофоном и вот такой антураж создавать. Всяко веселее, да? Чем играть в тишине. Хотя все это похоже на большую белорусскую свадьбу. Пока, слава Богу, без драки.

— В это тяжелое время со всех точек зрения, конечно, белорусский футбол и баян добавляют позитива. […] Ох, поэнергичнее заиграл баянист!

— Честно говоря, с чемпионатом Беларуси чувствую себя Юрием Гагариным, который отправился в космос. Не знаю, насколько долгим будет это путешествие. Контракт заключен до конца сезона по белорусской лиге, также приобретены права на показ Кубка Беларуси. Вопрос в том, как долго все это продлится.

— Если для белорусского зрителя все это более-менее привычно, то без всякого снобизма скажу, что наш глаз ко всему этому должен еще привыкнуть.

Второй тайм

— Матч, согласитесь, нескучный. Я ни в коем случае здесь не иронизирую. Никакой это не сарказм! Мне игра абсолютно точно нравится. […] Был неподражаемый баянист, который исполнял всем знакомые композиции. Хороший антураж. Музыкальный. Такой Баян-чемпионат Беларуси по футболу. Ни в коем случае не хочу никого обидеть или оскорбить. Действительно все нравится. Может быть, суетливо играют команды. Может, качество футбола оставляет желать лучшего.

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