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Не жадничайте! Нацбанк Беларуси требует от банков не кошмарить население

21.03.2020 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В условиях адской турбулентности на валютном сегменте финансового рынка страны Нацбанк Беларуси потребовал от банков качественного обслуживания населения при одновременном сдерживании жадности на приемлемом для регулятора уровне в ситуации повышенного спроса на отдельные банковские операции.

«Банкам указано на недопустимость введения необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций, в том числе связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих (расчетных) банковских счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

Кроме того, регулятор рекомендует банкам не завышать курс конверсии при снятии населением наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего (расчетного) банковского счета, в том числе счета по учету вклада (депозита), а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.


Банкам также рекомендовано подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения, пишет afn.by
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В условиях адской турбулентности на валютном сегменте финансового рынка страны Нацбанк Беларуси потребовал от банков качественного обслуживания населения при...
 
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