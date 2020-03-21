Не жадничайте! Нацбанк Беларуси требует от банков не кошмарить население

«Банкам указано на недопустимость введения необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций, в том числе связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих (расчетных) банковских счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.





Кроме того, регулятор рекомендует банкам не завышать курс конверсии при снятии населением наличной иностранной валюты , отличной от валюты текущего (расчетного) банковского счета, в том числе счета по учету вклада (депозита), а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.









afn.by Банкам также рекомендовано подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения, пишет







