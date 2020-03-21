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Ученые назвали продукты, которые помогут сделать карьеру

21.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ученые назвали продукты, которые помогут сделать карьеру

Не секрет, что для быстрого продвижения по службе необходимо обладать работоспособностью, умением сосредотачиваться на главном и хорошей памятью. Специалисты убеждены, что наличие этих качеств во многом определяет то, что мы едим. Авторы исследования из Великобритании составили список продуктов, которые необходимо включать в свой рацион, чтобы взлететь по карьерной лестнице.

На первое место ученые поставили продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Они содержатся в рыбе, орехах и семечках и помогают обеспечивать связь между клетками мозга.

Для того, чтобы восполнять запасы энергии и быть в хорошем настроении, нужно лакомиться шоколадом, а также включить в свой рацион свеклу, яйца, мясо, различные злаки и миндаль. Кофе в больших количествах, который многие пьют для повышения работоспособности, специалисты советуют исключить.

Чтобы память не подводила, нужно есть продукты, богатые холином. Это яйца, печень, соевые продукты и все виды капусты.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Не секрет, что для быстрого продвижения по службе необходимо обладать работоспособностью, умением сосредотачиваться на главном и хорошей памятью. Специалисты...
 
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