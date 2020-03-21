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«Через две недели она умирала на моих руках». Как Алейникова стала онкогематологом из-за цыганской девочки
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе в программе
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
И вот назвать это судьбой или случаем, наверное – судьба. И я тогда для себя решила, что я бы хотела. Во-первых, я узнала, что такое «острый лейкоз». Тогда это было абсолютно, 100% смертельное заболевание. И я тогда для себя поняла, что я, наверное, буду этим заниматься. Что я бы хотела научиться излечивать этих детей. Когда я пришла в 1-ю клиническую больницу, тогда средняя продолжительность жизни деток с острым лейкозом составляла 1 месяц. То есть они умирали все. Абсолютно. А сегодня выживаемость этих детей с лимфобластным лейкозом составляет в Беларуси 90%.
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Через две недели она умирала на моих руках». Как Алейникова стала онкогематологом из-за цыганской девочки
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