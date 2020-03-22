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Бесстрашный пешеход даже не обратил внимание на чуть не сбившую его маршрутку
22.03.2020 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Автор видео так прокомментировал запись с регистратора (это автор, а не мы, честно):
(кто не понял - шутка, конечно. Хотя ситуация на видео более чем серьёзная и опасная)
Будьте внимательны и осторожны, в городе агрессивные маршрутчики!
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