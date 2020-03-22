Бесстрашный пешеход даже не обратил внимание на чуть не сбившую его маршрутку

Источник материала: Виртуальный Брест

Автор видео так прокомментировал запись с регистратора (это автор, а не мы, честно):





Уважаемые пешеходы..!! Строго соблюдайте ПДД , а именно пункт 117, который гласит, что - Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то пешеходы, собирающиеся осуществить переход, должны снизить скорость движения или остановиться и при наличии маршрутных транспортных уступить им дорогу.



Запомните, что в случае наезда на Вас, Вам не только придётся заплатить штраф за создание аварийной обстановки, но и оплатить ремонт маршрутного транспортного средства, а также возместить водителю его упущенную выгоду согласно статьи 317 УК РБ.

(кто не понял - шутка, конечно. Хотя ситуация на видео более чем серьёзная и опасная)

Будьте внимательны и осторожны, в городе агрессивные маршрутчики!