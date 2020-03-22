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Студентка БГУ рассказала о том, каково быть первокурсником

22.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На улице уже весна, а это значит, что выпускник все ближе к экзаменам и новой поре в его жизни – студенчеству. Но так ли беззаботно и прекрасно оно, как говорят? Что думают о студенческой жизни те, кто уже покинул стены школы и готовится не к предстоящему ЦТ, а к летней сессии? Друзья зовут ее Соня, ей 19 лет, она – студентка 3-го курса факультета журналистики в БГУ и моя старшая сестра. О том, каково быть первокурсником и что она поняла за три года, проведенные в столице, студентка расскажет вам лично.

Студентка БГУ рассказала о том, каково быть первокурсником
Соня Цыкунова. Фото из архива Елизаветы Цыкуновой

– Соня, какие отличия между первым и третьим курсами?
– На первом курсе ты ребенок, который только вырвался из дома, скучает по маме и чаще всего хочет обратно. Ты всего боишься, но одновременно тебе всё интересно. На третьем курсе всё наоборот. Ты почти ничего не боишься и фактически всех знаешь, а домой ездишь раз в месяц или реже. Сложность лишь в том, что нужно определяться с будущим местом работы.

– Журфак оправдал твои ожидания?
– Целиком и полностью. А вообще, насчет журфака я особых иллюзий не строила. Я знала, что на журфаке учатся очень творческие, крутые ребята. Мне хотелось стать частью всего этого. Поэтому, как только поступила, сразу активно включилась во всякого рода мероприятия. А теперь я их организовываю сама. А вот ребята, которые поступают и думают, что они обязательно станут тележурналистами или будут постоянно светиться на Белтелерадио, чаще всего разочаровываются. Лично мне учиться на журфаке интересно! Кто хочет, тот обязательно научится многому. Я до сих пор не пожалела, что поступила на этот факультет: скучать не приходится.

– А какие мероприятия ты организовываешь?
– Есть такая организация на каждом факультете БГУ – студенческий союз. Там почти как на работе, только значительно веселее и душевнее. Есть команда, в которой у каждого свои обязанности. Я отвечаю за SMM: веду социальные сети, продвигаю мероприятия, стараюсь сделать красивую обертку. А еще есть дизайнеры, менеджеры проектов, декораторы, фандрайзеры (ищут партнеров) и фотографы с видеографами. Каждый отвечает за свой участок, но параллельно может быть задействован в других отделах. А цель общая – сделать круто! Пока получается.

– Не за горами 4-й курс. Какие твои дальнейшие планы?
– В планах сдать ГОСы, закончить университет и получить распределение. Нужно искать место работы. Конечно, хотелось бы остаться в Минске.

– Часто пары прогуливаешь или идешь на красный диплом? Расскажи, сложно ли учиться на журфаке?
– На журфаке учиться несложно, но еще проще, если ты посещаешь все пары. В моем случае сложновато только в те периоды, когда начинается зачетная и экзаменационная сессия. Я на стороне активистов, поэтому на занятия ходить не всегда получается. Совмещать работу, студенческий союз и пары сложно, но возможно. Главное – всё грамотно распределить, тогда и опыт получишь, и сессию сдашь, и с новыми людьми познакомишься.

– А чем занимаешься после пар?
– Сейчас со студенческим союзом мы организовываем «Мисс Журфак». Это только кажется, что всё легко. На самом деле мы начинаем готовиться за 3 месяца до мероприятия: репетируем каждый день с девочками, разрабатываем контент, планы, думаем, как лучше раскрутить наше мероприятие, чтобы пришло побольше зрителей. У нас есть планка: делать каждый год всё лучше и лучше. Помимо этого, я совмещаю учебу с удаленной работой. Так что, жить можно, а вот высыпаться не всегда.

– Скучаешь по родному городу или столица не дает?
– Скучаю, но скорее по людям и воспоминаниям. Присутствие рядом семьи и друзей все же дает ощущение стабильности и спокойствия, а расстояние это все забирает. В школу я вернуться не хотела бы, но это вовсе не значит, что мне там было плохо. Просто я выросла.

– Хорошо помнишь свою вступительную кампанию? Так ли это страшно?
– Если ты собираешься на бюджет, понимаешь, что хочешь сам поступить, – это очень страшно. Ты понимаешь, что от этого зависит твоя дальнейшая жизнь. Но когда ты становишься студентом и начинается период самостоятельности – это круто. А если он проходит в классной компании – еще лучше. Поэтому есть ради чего сидеть вечерами и мучиться над тестами по истории и русскому.

– Твое интервью прочитает не один одиннадцатиклассник. Вспомни себя в 17 лет. Какой бы ты совет дала ребятам, которых тоже ждет выпускной?
– Мой совет – учиться. Пока не поздно. Я бы хотела, чтобы ребята понимали, что лучше один раз не сходить погулять и остаться дома за книжками, чем потом плакать в подушку, когда придут результаты ЦТ. Но гулять тоже нужно! Главное – вовремя и правильно расставить приоритеты, четко сформулировать свою цель и не лениться. Тогда точно все получится.

 

Елизавета Цыкунова, участница клуба «Юный журналист»

 

 
Теги: Минск
 
 
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На улице уже весна, а это значит, что выпускник все ближе к экзаменам и новой поре в его жизни – студенчеству. Но так ли...
 
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