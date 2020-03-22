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Телескоп Hubble снял «звездную колыбель» в туманности Тарантул

22.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Телескоп Hubble снял «звездную колыбель» в туманности Тарантул

Туманность расположена в 160 тысяч световых лет от Земли.

Ученые при помощи телескопа Hubble получили снимок «звездной колыбели», которая располагается на окраинах туманности Тарантул. Это облако газа и пыли, а также молодые звезды, которые окружают его.

Область, которую сфотографировал Hubble, называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета.

Что касается самой туманности, то она находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом облаке — галактике-спутнице Млечного Пути.

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Туманность расположена в 160 тысяч световых лет от Земли. Ученые при помощи телескопа Hubble получили снимок «звездной колыбели», которая располагается на окраинах...
 
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