Телескоп Hubble снял «звездную колыбель» в туманности Тарантул

Источник материала: Вороновская газета





Туманность расположена в 160 тысяч световых лет от Земли.

Ученые при помощи телескопа Hubble получили снимок «звездной колыбели», которая располагается на окраинах туманности Тарантул. Это облако газа и пыли, а также молодые звезды, которые окружают его.

Область, которую сфотографировал Hubble, называется LHA 120-N 150; она заметна в центре изображения, в виде яркого объекта розового цвета.

Что касается самой туманности, то она находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли в Большом Магеллановом облаке — галактике-спутнице Млечного Пути.

sb.by