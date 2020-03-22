ЖККХ. Чтобы гости района остались довольны

Источник материала: Ивьевский край

Участок гостиничного и банного хозяйства. В нашем городе единственная гостиница и она состоит на балансе РУП ЖКХ. В 2011 году был проведен ремонт номерного фонда, в 2016 году - капитально отремонтирован фасад, рассказала мастер Инна Алексеевна Карпович. Гостиница имеет 20 номеров и может обеспечить ночлег 38 постояльцам. В каждом блоке имеется санузел с душем, в номерах есть телевизоры, холодильники, подключен Wi-Fi. Кроме того, на балансе предприятия находятся 8 бань на 228 мест.

И, конечно, в этот день мы говорим о тех, кто отмечен наградами в честь профессионального праздника. На этом участке - Инна Алексеевна Карпович, награжденная Почетной грамотой ГО ЖКХ Гродненской области, Ленгина Иосифовна Рынкевич, рабочая бани, и горничная Галина Мечиславовна Банцевич награждены грамотой Ивьевского РУП ЖКХ.



