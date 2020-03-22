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Беларусь помогла вернуться домой израильским студентам

22.03.2020 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь организовала транзит израильских студентов для возвращения на родину.

Белорусские пограничники совместно с латвийскими коллегами и посольством Израиля в Беларуси в ночь с 21 на 22 марта организовали транзит 21 израильского гражданина на родину через Беларусь. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранкомитета.

После оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов встретили два микроавтобуса прямо у границы. В белорусском пункте пропуска «Урбаны» для иностранцев выделили отдельный канал и во взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления.

Автобусы в сопровождении сотрудников ГАИ доставили студентов в Национальный аэропорт Минск, откуда в 11 утра рейсом, следующим в Тель-Авив, они отправились на родину, пишет TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь организовала транзит израильских студентов для возвращения на родину.
 
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