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«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

22.03.2020 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

Арест на 10 суток во время Второй мировой был самым популярным наказанием за общение с местными девушками. Однако пресечь такие отношения зачастую хочет не только германское руководство.

«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

Ведь большинство белорусских девушек и думать боятся не только о фашистских публичных домах (один из них, кстати, располагался в Доме офицеров), но и в принципе о какой-либо связи с врагом. Поэтому красивые белоруски зачастую себя просто уродуют. Они знают: их красота в условиях военного времени как специфический способ ведения боя.

«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:
Именно в Беларуси заметен такой факт: многие красивые женщины всегда были грязными, они пользовались чесноком, казались больными. Существовало такое мнение, что если девушка красивая, то значит, она будет шпионкой. Если проститутка имела взаимоотношения с немецкими солдатами, это точно шпионка. Поэтому многих их арестовывали и расстреливали.

Из-за страха голодной смерти или по заданию подполья. Почему в публичный дом в Витебске пришло так много девушек?

С 41-го по 45-й годы любовное чувство и помогает, и мешает: и бойцам советской армии, и бойцам фюрера, и в оккупации, и на фронте. Но изжить его административными методами не удается ни тем, ни другим.

«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

«Были грязными, пользовались чесноком, казались больными». Почему во время войны красивые женщины уродовали себя

Люди в материале: Кузьма Козак

 
Теги: Витебск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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