Судья в Слуцке установил рекорд чемпионата Беларуси по числу назначенных пенальти

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

На матче в Слуцке в первом туре чемпионата Беларуси по футболу арбитр Сергей Чистов установил рекорд высшей лиги по числу назначенных пенальти, сообщает «Прессбол» . Прежнему достижению было 16 лет.

Напомним, что «Слуцк» обыграл «Славию» со счетом 3:1, арбитр указал на «точку» пять раз.

Прежнее достижение принадлежало судье Виктору Чернику из Мостов, который 12 июня 2004 года в матче «Белшины» против «Звезды»-ВА-БГУ четыре раза назначал пенальти. Тот матч закончился со счетом 4:1 в пользу бобруйчан.

Любопытно, что Сергей Чистов в том поединке защищал цвета минчан. Более того, именно Чистов исполнял первый пенальти в том матче, но не реализовал его.

Также поединок «Слуцк» — «Славия» войдет в историю тем, что в нем четыре раза били пенальти футболисты одной команды — «Слуцка». Прежде никакая команда не получала право на одиннадцатиметровые удары даже трижды.

Партнер проекта:

