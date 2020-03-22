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Судья в Слуцке установил рекорд чемпионата Беларуси по числу назначенных пенальти
Источник материала: Tut.by
На матче в Слуцке в первом туре чемпионата Беларуси по футболу арбитр Сергей Чистов установил рекорд высшей лиги по числу назначенных пенальти, сообщает
Напомним, что
Прежнее достижение принадлежало судье Виктору Чернику из Мостов, который 12 июня 2004 года в матче «Белшины» против «Звезды»-ВА-БГУ четыре раза назначал пенальти. Тот матч закончился со счетом 4:1 в пользу бобруйчан.
Любопытно, что Сергей Чистов в том поединке защищал цвета минчан. Более того, именно Чистов исполнял первый пенальти в том матче, но не реализовал его.
Также поединок «Слуцк» — «Славия» войдет в историю тем, что в нем четыре раза били пенальти футболисты одной команды — «Слуцка». Прежде никакая команда не получала право на одиннадцатиметровые удары даже трижды.
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Прежнее достижение продержалось полтора десятка лет.
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