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«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Бывает, просто выключают телефон по истечении срока аренды, но тут трекеры не дремлют: в онлайн-режиме все передвижения авто на карте.
Денис Пчелка, директор прокатной организации:
Да, эти машины ушли с концами. Они ушли на распил.
Как правило, они просили новые машины, новые бюджетники, популярные ныне. И просто отдали их на распил. Пользуются спросом именно запчасти.
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Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, просто...
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