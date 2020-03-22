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«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката

22.03.2020 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бывает, просто выключают телефон по истечении срока аренды, но тут трекеры не дремлют: в онлайн-режиме все передвижения авто на карте.

«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката

Денис Пчелка, директор прокатной организации:
Ижевске ребята взяли машину у нас, вязли машину в другом прокате. Приехали, оформили договор аренды, оставили залог – все как положено. И уехали с концами. Под Оршей отключили GPS-трекеры, ну и дальше, наверное, уехали сторону Российской Федерации.

Да, эти машины ушли с концами. Они ушли на распил.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Как правило, они просили новые машины, новые бюджетники, популярные ныне. И просто отдали их на распил. Пользуются спросом именно запчасти.

«Под Оршей отключили GPS-трекеры». Зачем крадут бюджетные машины из проката

Люди в материале: Денис Пчелка

 
 
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Новости Беларуси. В автопарке фирмы Дениса 80 железных коней на любой вкус. И за 11 лет практики – шесть угонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Бывает, просто...
 
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