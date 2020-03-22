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Ранняя посевная: белорусские аграрии на месяц раньше вышли в поля

22.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси резко похолодало. Этой ночью температура в Минской области упала до минус пяти. Аграрии надеются, что это не скажется на будущем урожае. Ведь поля в республике из-за аномально теплой зимы зазеленели еще в феврале. Как изменение климата повлияло на озимые культуры, выяснил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Механизатор Дмитрий Вашкевич ежедневно проверяет технику. Исправность трактора и различных прицепов – залог удачной посевной. Любая поломка в поле – это гарантированный многочасовой простой. А весенний день год кормит. Потому в агрохозяйстве Минского тракторного завода почти стопроцентная готовность. Работы много у всего коллектива, а это почти 200 человек.

«Работы много как никогда, потому что весна ранняя, основная деятельность нашего производства – это зерно, потому яровой сев самый напряженный», – сказал начальник сельхозцеха Минского тракторного завода Валентин Валецкий.

Ранняя весна заставила аграриев на месяц раньше выйти в поля. Впрочем, отсутствие снега и аномально высокие температуры это вовсе не проблема, а благо, уверяет белорусский президент.

«Потому что при высоких температурах зимой шли дожди, все время шли дожди, даже мне было противно, человеку привыкшему, деревенскому. Поэтому при отсутствии снега и наличии высоких температур у нас большой запас влаги в почве. Поэтому надо быстрее посеять ранние зерновые и закончить посевную кампанию», – заявил Александр Лукашенко.

Ранние зерновые – это в первую очередь овес и ячмень. В хозяйствах Минской области уже приступили к их севу. Умеренная влажность земли таким культурам только на пользу. Почти гарантия, что зерно прорастет. А вот озимые ранняя весна могла и вовсе загубить.

«В этом году снега не было, было страшно. Не знали, как перезимуют, потому что тепло было, а при плюсовых малых температурах начиналась вегетация и растения пускались в рост. Но зимовка прошла неплохо», – рассказала главный агроном сельхозцеха Минского тракторного завода Елена Полякова.

Сейчас озимые культуры активно удобряют азотом, чтобы пошли в рост. Ведь несмотря на изменения климата и потепления, планов на хороший урожай никто не отменял. В этом году в Беларуси планируют собрать не менее девяти миллионов тонн зерна. Этого хватит, чтобы изготовить не только корма, но и обеспечить страну самым главным продуктом – хлебом.

Несмотря на теплую зиму и весну, гарантий на жаркое лето в Беларуси нет. Наоборот, синоптики говорят, что природа постарается выровнять температурный фон. То есть летние месяцы вполне могут быть прохладными и дождливыми.



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В Беларуси резко похолодало. Этой ночью температура в Минской области упала до минус пяти. Аграрии надеются, что это не скажется на будущем урожае.
 
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