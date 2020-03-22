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Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
И, конечно, я Вам могу сказать, что мы всегда были на слуху. И я точно знаю, потому что мне Александр Григорьевич сам сказал, что он всё время за нами наблюдает. Поэтому мы всегда были под патронажем, я бы сказала, Президента. Но, может быть, сейчас, в настоящее время, не под таким уже явным, но в первые годы – это точно.
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Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
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