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Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

23.03.2020 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады заявили об отказе от участия команд страны в Олимпийских и параолимпийских играх летом 2020 года в Токио.

В своем заявлении ведомства призывают МОК, Международный параолимпийский комитет (МПК) и ВОЗ принять решение о переносе Игр на год ради здоровья и безопасности спортсменов и мирового сообщества.
 
Ранее с аналогичным призывом к МОК обращалось сообщество спортсменов Global Athlete. Президент олимпийского комитета Томас Бах заявил, что окончательное решение по поводу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.
 
 
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Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады заявили об отказе от участия команд страны в Олимпийских и параолимпийских играх летом 2020 года в Токио.
 
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