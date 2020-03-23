«Белпочта»: получить пенсию и оплатить коммуналку можно на дому

Источник материала: Вороновская газета





Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», — отметили в «Белпочте».

Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги

https://www.belta.by/