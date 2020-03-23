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«Белпочта»: получить пенсию и оплатить коммуналку можно на дому
23.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает
«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи, чтобы организовать выплату пенсии (пособия) почтальоном на дому», — отметили в «Белпочте».
Одновременно с выплатой пенсий на дому можно оплатить коммунальные услуги
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Белпочта» напоминает о возможности получить пенсию на дому через почтальона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации. «С целью создания дополнительной...
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