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Труженики филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» отметили профессиональный праздник

23.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Свой профессиональный праздник отметили труженики филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Именно так теперь называется бывшее УПКП «Быховрайводоканал», которое решением облисполкома реорганизовано и присоединено к Могилевскому филиалу.

— Безусловно, без оптимизации кадров не обошлось, — рассказывает начальник службы филиала «Могилевский водоканал» Александр Курбацкий, в ведении которого теперь не только Быховский район, но и Славгородский, Мстиславский, Чаусский.

Труженики филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» отметили профессиональный праздник

Многое удалось сделать в прошлом году, не менее амбициозные планы и на год текущий. Так, в 2019-м проделан огромный участок работы по улучшению качества водоснабжения. За счет собственных средств заменили 4,5 км водопроводных и 900 м канализационных сетей. Сдали в эксплуатацию станцию обезжелезивания в агрогородке Неряж. На сегодняшний день жители этого населенного пункта обеспечены качественной питьевой водой. Для строительства станции обезжелезивания использовались средства, запланированные Государственной программой по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В городской черте по улицам Надточеева, Первомайская и Днепровская проводились работы по реконструкции самотечного коллектора протяженностью 1250 м. Кроме того, реализован крупный проект — сданы в эксплуатацию городские очистные сооружения. На эти цели использовано 4,5 млн. долларов из средств Всемирного банка. Вместе с тем, на протяжении года производились ремонтные работы, например, замена напорного канализационного коллектора протяженностью 10 км, и т. д.

Бригада сантехников под руководством Дмитрия Ельцова была задействована на строительстве 20-квартирного жилого дома: выполняли внутренние сантехнические работы по отоплению, канализации и др.

За счет выполнения дополнительных видов работ предприятие научилось зарабатывать денежные средства, которые использовались на развитие предприятия, на повышение среднемесячной заработной платы, которая составила 715 рублей.

— Сегодня нас радует то, что основные доведенные показатели выполнены, — рассказывает начальник водопроводно-канализационного участка Анатолий Дубровский. — А главное — население обеспечено качественной водой. Тем не менее, сделано еще далеко не все. Огромный участок работы предстоит сделать в текущем году.

На Быховщине запланировано строительство 6 станций обезжелезивания в агрогородках Смолица, Поляниновичи, Новый Быхов, Черный Бор, деревнях Воронино, Холстово. Будет возведена четвертая станция обезжелезивания в г. Быхове. Все это предусмотрено Государственной программой по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Среди лучших тружеников в канун профессионального праздника руководство отмечает слесаря аварийно-восстановительных работ Алексея Бондаренко, ведущего энергетика Дмитрия Стеблина. За многолетнюю добросовестную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей и личный вклад в социально-экономическое развитие района им были объявлены Благодарности районного исполнительного комитета на слете передовиков народного хозяйства Быховщины.

Хорошо трудится на своем участке старший мастер очистных сооружений Сергей Писаренко, в подчинении которого 13 человек. Его бригада обеспечивает прием, переработку сточных вод. Особым трудолюбием отличаются машинист-оператор Виталий Никитин, сварщик Михаил Латыговский.

За добросовестный труд на предприятии и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой филиала «Могилевский водоканал» награжден слесарь-ремонтник Станислав Зыскунов, Благодарность объявлена старшему мастеру водопроводно-канализационного участка Юрию Ковалеву.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Свой профессиональный праздник отметили труженики филиала «Могилевский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал». Именно так теперь называется бывшее УПКП...
 
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