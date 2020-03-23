Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги XIII республиканского конкурса «Энергомарафон». Учащиеся Минской области стали обладателями дипломов разных степеней в 5 номинациях.

В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов»:

Дипломом III степени за работу «Экономные советы от 1 "Б"» в подноминации «Видеоролик» награжден Юдин Степан, учащийся Озерцовской средней школы Минского района;

Диплома II степени в подноминации «Листовка» удостоена работа «Преврати мир потребления в мир энергосбережения!» Алины Алиновской, учащейся Солигорского государственного колледжа;

Дипломом III степени в подноминации «Рисунок» награждена работа «Выбор за тобой!» Алисы Рымач, учащейся Центра детского творчества Несвижского района.

Диплом III степени присужден работе Егора Сикорского и Никиты Трацевского, учащихся средней школы № 4 г. Дзержинска, за проект практических мероприятий по энергосбережению «Адаптивные системы повышения энергоэффективности освещения кабинетов».

Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы средней школы № 3 г. Вилейки стала обладателем специального приза жюри.

Коллектив учащихся Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного Копыльского района, в подноминации «Плакат» представивший работу «Вместе ярче», и творческий коллектив учащихся Солигорского государственного колледжа за культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов «Ствараем ЭКА-будучыню разам!» награждены дипломами участников республиканского конкурса.



