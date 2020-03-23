ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Каменецком районе мужчина обгорел при пожаре в сторожевом вагончике

23.03.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе горел сторожевой вагончик: пострадал сторож, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Каменецком районе мужчина обгорел при пожаре в сторожевом вагончике

Инцидент произошел 22 марта около 22.00 в 3 км от деревни Волчин. Загорелся сторожевой вагончик ОАО "Белтрубопроводстрой". Внутри находился сторож 1975 года рождения. Мужчина спал, но, к счастью, проснулся от пожара и самостоятельно покинул горящее помещение. С термическими ожогами 30% поверхности тела пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Каменецкой центральной районной больницы.

Огонь уничтожил вагончик и повредил тракторный прицеп, в котором он находился. Причина пожара устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Каменецком районе горел сторожевой вагончик: пострадал сторож, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент произошел 22 марта около 22.00 в 3 км...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Быховщине приступили к севу ранних яровых зерновых культур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика