В Каменецком районе мужчина обгорел при пожаре в сторожевом вагончике

Источник материала: Виртуальный Брест

В Каменецком районе горел сторожевой вагончик: пострадал сторож, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Инцидент произошел 22 марта около 22.00 в 3 км от деревни Волчин. Загорелся сторожевой вагончик ОАО "Белтрубопроводстрой". Внутри находился сторож 1975 года рождения. Мужчина спал, но, к счастью, проснулся от пожара и самостоятельно покинул горящее помещение. С термическими ожогами 30% поверхности тела пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Каменецкой центральной районной больницы.

Огонь уничтожил вагончик и повредил тракторный прицеп, в котором он находился. Причина пожара устанавливается.