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Под Минском пешехода сбил Mercedes, а через 10 минут переехал Renault. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Два автомобиля сбили пешехода вблизи агрогородка Самохваловичи,
Авария произошла 21 марта, около 21.00. Установлено, что 29-летний водитель Mercedes ехала по трассе Р23 Минск — Микашевичи и сбила 33-летнего пешехода, который внезапно выбежал на дорогу. Буквально через 10 минут на мужчину повторно наехала 61-летняя минчанка на Renault.
От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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