Под Минском пешехода сбил Mercedes, а через 10 минут переехал Renault. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля сбили пешехода вблизи агрогородка Самохваловичи, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 21 марта, около 21.00. Установлено, что 29-летний водитель Mercedes ехала по трассе Р23 Минск — Микашевичи и сбила 33-летнего пешехода, который внезапно выбежал на дорогу. Буквально через 10 минут на мужчину повторно наехала 61-летняя минчанка на Renault.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами он обозначен не был.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).