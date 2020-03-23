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На сколько месяцев хватит белорусских золотовалютных резервов во время кризиса

23.03.2020 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В стране идет стремительная девальвация белорусского рубля. Нацбанк тратит на валютные интервенции сотни миллионов долларов в месяц. Самое время задуматься, когда наступит день Х, к которому власти израсходуют все доступные активы, пишет сайт Banki24.

На сколько месяцев хватит белорусских золотовалютных резервов во время кризиса
Сначала определим, отвечают ли вообще ЗВР Беларуси общепринятым критериям достаточности. Согласно МВФ, есть два главных порога безопасности по величине резервов — менее жесткий и более жесткий. 

Менее жесткий критерий — ЗВР должны быть не ниже 3 месяцев импорта товаров и услуг. Более жесткий критерий — ЗВР должны соответствовать 3 месяцам импорта, а также покрывать платежи по валютным долгам в течение года. 

На сегодня доступна статистика по импорту до января 2020 года. Поэтому сравним размер ЗВР на 1 февраля с 3-месячным импортом товаров и услуг в периоде с февраля-2019 по январь-2020. 

На 1 февраля ЗВР Беларуси составляли 9,243 млрд USD, что соответствовало 88,4% 3-месячного импорта. Это значит, что резервы властей не дотягивали даже до менее жесткого критерия достаточности. 

В 2019 году Минфин и Нацбанк потратили на погашение валютных долгов 4,2 млрд USD, за 2 месяца 2020-го — 940 млн USD. Таким образом, по более жесткому критерию ЗВР Беларуси должны составлять 14–15 млрд USD. 

К 1 марта ЗВР опустились до 8,805 млрд USD. Без учета роста цен на золото регулятор потратил на валютные интервенции до 0,5 млрд USD. То, что интервенции были, это несомненный факт. В пресс-релизе о состоянии ЗВР на 1 марта указано, что Нацбанк продавал валюту на биржевых торгах. 

Валютные интервенции Нацбанка продолжились и в марте. 19 числа пресс-служба регулятора сообщила, что «Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах». 

Численно оценить масштаб интервенции можно будет только после публикации данных о ЗВР на 1 апреля. Однако уже сейчас хорошо заметны масштабы паники на валютном рынке. 

Известно, что первоначально за 1-й квартал Минфин хотел разместить на внутреннем рынке облигации на сумму до 160 млн USD. К марту Минфин собрал за счет этого источника 124,87 млн USD. То есть в марте оставалось продать облигации на 35,13 млн USD и план был бы выполнен. 

Но 16 марта финансовое ведомство внезапно объявило о 2 аукционах по размещению валютных облигаций. На первом Минфин хотел продать облигации на 100 млн USD, на втором — в объеме 100 млн EUR. 

Скорее всего, экстренные выпуски валютных облигаций были связаны с отказом от размещения евробондов и драматическим расходом валюты из ЗВР в марте месяце. Так власти надеялись сгладить падение официальных резервов. 

19 марта объявленные аукционы закончились провалом: Минфин признал их несостоявшимися. По данным АСБ Брокер, на аукционы поступило малое количество заяво от потенциальных покупателей — всего 2,053 млн USD и 2,257 млн EUR. 

Можно сказать, что спроса на ценные бумаги Минфина почти не было. Впрочем, это и неудивительно при дефиците долларовой ликвидности, который разворачивается по всему миру. 

Если платежи Нацбанка и Минфина по валютным долгам властей останутся на уровне февраля, то при прочих равных можно ожидать сопоставимое падение ЗВР в марте. Иными словами, к 1 апреля резервы могут упасть до 8,3–8,4 млрд USD. 

Правда, есть вероятность, что под конец месяца власти проделают испытанный трюк — Минфин продаст облигации на несколько сотен миллионов со сроком обращения несколько дней. Это позволит не показывать в статистике обвал резервов. 


Еще один важный момент — далеко не все активы в составе ЗВР можно тратить ради погашения валютных долгов. Например, вряд ли власти затронут такие позиции, как монетарное золото (2,562 млрд USD) и специальные права заимствования (508,6 млн USD). 

На 1 марта под рукой у властей были активы в иностранной валюте на сумму 5,732 млрд USD. Большую часть из этих денег составляли ресурсы правительства на счетах в Нацбанке — 4,861 млрд USD (на 1 февраля). По сути, это и есть подушка безопасности, которую власти могут пускать на валютные интервенции. 

Если расходование ЗВР продолжится в режиме февраля—марта, то резервы будут истощены к концу 2020 года. Тогда в структуре ЗВР останется золото, СПЗ и немного валюты. 

Понятно, что власти не собираются ждать этого момента сложа руки. 18 марта премьер Румас подписал распоряжение о командировке в Москву министра финансов Ермоловича и замминистра финансов Белковца. 

Белковец курирует в Минфине работу с госдолгом и сотрудничество с международными финансовыми организациями. Не исключено, что высокие чиновники были направлены в Россию в том числе для обсуждения условий нового кредита — от правительства РФ или по линии ЕФСР.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В стране идет стремительная девальвация белорусского рубля. Нацбанк тратит на валютные интервенции сотни миллионов долларов в месяц. Самое время задуматься,...
 
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