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Министр образования Игорь Карпенко пояснил, почему в этом году не меняли пороговые баллы ЦТ
23.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Мы решили оставить в этом году пороговые значения на уровне прошлого года, потому что фактически уже идет вступительная кампания. Зачем нам сегодня создавать какие-то нововведения для абитуриентов, которые сегодня отслеживают ситуацию, прошли дистанционное пробное тестирование через компьютерную систему?», — отметил Игорь Карпенко. При этом он обратил внимания, что из-за эпидемиологической ситуации немного смещены сроки пробного ЦТ.
«Коль нет единого мнения, идет обсуждение на уровне экспертов и специалистов, мы решили оставить пороговые значения на уровне прошлого года», — сказал министр.
Вместе с тем, Игорь Карпенко обратил внимание, что пороговые значения — это еще не проходной бал в высшие учебные заведение. Проходной балл складывается из ряда составляющих и зависит в том числе от количества мест, выделенных на ту или иную специальность, конкурса на одно место, среднего балла аттестата, внутренних испытаний, которые есть по некоторым специальностям.
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> В этом году принято решение не менять пороговые баллы централизованного тестирования, чтобы не создавать неудобств абитуриентам, сообщил министр образования...
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