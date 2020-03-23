В магазинах появился премиум от беларуского пивного бренда

Источник материала: KYKY

«Лидское пиво» – крупнейший производитель пива и напитков в Беларуси – запускает масштабное репозиционирование. Рассказываем, что это значит.

В основу обновлений легла система ценностей (искренность, корни, единство), которые, как считают в компании, лучше показывают особенности бренда «Лідскае». Принцип «Корни» подчеркивает тесную связь продукта с городом Лида. Ценность «Единство» напоминает о том, что «Лідскае» объединяет близких по духу людей, а «Искренность» отражает то, как «Лидское пиво» взаимодействует со своим потребителем. Именно поэтому слоганом кампании стала фраза «Усе дзеля сваiх».

Эти ценности считываются в обновленном дизайне бренда «Лідскае». Например, на этикетках появилось изображение Лидского замка и ключей от него. Изменения затронули и главный символ компании: благородный олень стал объемнее. Появившаяся англоязычная надпись «Legend of belarusian brewing» относит покупателя к почти 145-летнему пивному наследию.

Помимо идейных и внешних новшеств, этот ребрендинг обновил и подходы в классификации продуктов. Компания решила разделить сорта бренда «Лідскае» на две самостоятельные линейки: «Мейнстрим» и «Премиум». В первую вошли такие продукты, как «Pilsner», «Легенда», «Стары Замак», «Нулёвачка» и «Radler». Во вторую – «Premium», «Белае», «Аксамiтнае» и «Портар».

Мейнстрим-линейка пополнилась сортом «Легенда», а премиум – сортом «Белае». У премиальной линейки свои дизайн и форма бутылки, а также новые форматы: продукт будет доступен в стеклянных бутылках объемом 0,4 литра, жестяных банках объемом 0,45 литра и в ПЭТ-бутылках объемом 0,9 литра.

Сейчас в магазинах можно найти «Лідскае» как в последнем, так и в старом дизайне. Полный переход к единому визуальному образу хотят завершить за несколько месяцев.

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