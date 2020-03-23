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В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

23.03.2020 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бетонные конструкции общей массой свыше тысячи тонн станут основой мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

Напомним, в январе 1944 года фашисты провели здесь карательную операцию. Жуткую смерть в огне приняли 1758 человек, из них 950 детей. Это в 12 раз больше, чем погибло в известной на весь мир Хатыни.

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В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

По задумке, памятник должен состоять из пешеходного маршрута по бывшей центральной улице Олы, вдоль которого будут установлены калитки и порталы – символы сожжённых домов. Центром комплекса станет звонница с набатным колоколом. Центральные стелы уже отлиты, формовку элементов для пешеходного маршрута завершат к концу марта.

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

Роман Ивашкевич, заместитель генерального директора ОАО «Гомельский ДСК»: 
Это нетиповое изделие, мы больше ориентированы на выпуск изделий для производства жилья. Но благодаря проведённой модернизации, это позволяет в кратчайшие сроки освоить и такие сложные изделия. Для себя ставим задачу до конца марта закончить выпуск изделий и с последующим монтажом завершить работы по данному объекту.

В огне сгорели в 12 раз больше человек, чем в Хатыни. На месте бывшей деревни Ола появится мемориальный комплекс

Железобетонная основа будет облицована мрамором и декоративной брусчаткой. Большой мемориальный комплекс на месте бывшей деревни Ола строится К 75-летию Победы по поручению Президента. Его открытие состоится накануне 9 Мая.

Люди в материале: Роман Ивашкевич

 
 
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Новости Беларуси. Бетонные конструкции общей массой свыше тысячи тонн станут основой мемориального комплекса в деревне Ола Светлогорского района, сообщили в...
 
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