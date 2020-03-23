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К Земле приближается комета Атлас

23.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом сообщает «МИР 24».

Как уточняется на астрономическом портале space.com, если комета к концу мая не разрушится от солнечного тепла, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Сейчас Атлас находится недалеко от орбиты Марса, и скорость полета постепенно увеличивается. Астрономы отмечают, что кометы редко можно увидеть невооруженным глазом с Земли — в последний раз подобное наблюдалось в 1997 году.

Когда Атлас впервые обнаружили 28 декабря 2019 года, для наблюдений требовался телескоп. Тогда комета находилась у Большой Медведицы и казалась в 398 тыс. раз тусклее окружающих звезд. В настоящее время ее видно в простой бинокль. Свечение будет усиливаться по мере приближения к Солнцу. Яркость растет быстрее, чем ожидали астрономы, — за неполные три месяца она увеличилась в 4 тыс. раз.

Существует большая вероятность, что Атлас разрушится раньше, чем люди смогут увидеть небесное «шоу». Сейчас комета выпускает огромное количество замороженных летучих веществ. Чтобы продержаться еще несколько месяцев, ей необходимо иметь большое ядро со значительными запасами замороженного газа, а его наличие ученые пока не подтвердили.

Даже если комета распадется, космический аппарат NASA сможет сделать снимки последних секунд ее существования. «Гелиосферный тепловизор будет иметь прекрасный вид на Атлас с середины мая до начала июня. Камера очень чувствительна, так что мы могли бы наблюдать, как хвост кометы взаимодействует с солнечным ветром и потоками», — отмечают ученые.

У исследователей появилась теория, что Атлас как-то связан с большой кометой, подходившей к Земле в 1844 году: Атлас следует по такой же траектории. Возможно, оба этих небесных тела отделились от крупной кометы, возникшей в первые дни существования Солнечной системы.

https://www.belta.by

 
 
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Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние. Об этом...
 
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