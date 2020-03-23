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Курсы валют и криптовалют на сегодня

23.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль рухнул до новых минимумов в начале торгов. Биткойн -405.4

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0702 BYN до 2,6293 BYN/USD и обновил исторический максимум. С начала марта доллар стал дороже почти на 40(!) копеек.

Курс евро вырос ещё на 0,0548 BYN до 2,8169 BYN/EUR. Европейская валюта установила новый рекорд, подорожав почти на 35 копеек с начала месяца.

Курс российского рубля упал на 0,0240 BYN до 3,2540 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала марта подешевела почти на 9 копеек.

Bitcoin − 5854.26$ (-405.4);

Bitcоin Cash/ВСС – 203.4$ (-18.68);

Litecoin − 36.49$ (-2.05);

Еthеreum − 123.58$ (-9.09);

ZCаsh − 29.83$ (-3.95);

DigitalCash − 62.56$ (-8.26);

Monero − 39.11$ (-2.54).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль рухнул до новых минимумов в начале торгов. Биткойн -405.4
 
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