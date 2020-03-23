Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль рухнул до новых минимумов в начале торгов. Биткойн -405.4

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0702 BYN до 2,6293 BYN/USD и обновил исторический максимум. С начала марта доллар стал дороже почти на 40(!) копеек.

Курс евро вырос ещё на 0,0548 BYN до 2,8169 BYN/EUR. Европейская валюта установила новый рекорд, подорожав почти на 35 копеек с начала месяца.

Курс российского рубля упал на 0,0240 BYN до 3,2540 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей с начала марта подешевела почти на 9 копеек.

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