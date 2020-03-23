«От наказания освободить». Приговор водителю BMW, по вине которого молодой гаишник - в инвалидном кресле

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 23 марта, суд в Гомеле вынес приговор водителю BMW, который осенью прошлого года не пропустил автомобиль ГАИ, когда тот преследовал скрывшегося с места ДТП пьяного водителя. В результате один из сотрудников ГАИ получил серьезные травмы, теперь он прикован к инвалидному креслу.



Фото: facebook.com/sk.gomel.smi

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение (так называемой химии) сроком на пять лет и лишение прав на пять лет. Однако с учетом Закона об амнистии мужчину освободили от наказания со снятием судимости. В суде обвиняемый предоставил справку, что он относится к лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Пострадавший инспектор может обратиться к обвиняемому с гражданском иском о возмещении вреда.

Ранее во время судебных прений прокурор просил приговорить водителя BMW к пяти годам колонии-поселения.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Напомним, ДТП произошло 17 октября. Сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого водителя, включили проблесковые маячки и выехали на полосу встречного движения. При повороте с ул. Объездной на ул. Лазурную столкнулись с BMW. От удара автомобиль ГАИ отбросило на осветительную мачту, затем он вылетел на обочину. В результате столкновения один из инспекторов, Владимир Шпаковский, получил серьезные травмы. Молодой человек пришел в милицию сразу после Академии МВД, в ГАИ он не проработал и трех месяцев.

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