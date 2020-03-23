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«От наказания освободить». Приговор водителю BMW, по вине которого молодой гаишник - в инвалидном кресле
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 23 марта, суд в Гомеле вынес приговор водителю BMW, который осенью прошлого года
Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение (так называемой химии) сроком на пять лет и лишение прав на пять лет. Однако с учетом Закона об амнистии мужчину освободили от наказания со снятием судимости. В суде обвиняемый предоставил справку, что он относится к лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.
Пострадавший инспектор может обратиться к обвиняемому с гражданском иском о возмещении вреда.
Ранее во время судебных прений прокурор просил приговорить водителя BMW к пяти годам колонии-поселения.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.
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«От наказания освободить». Приговор водителю BMW, по вине которого молодой гаишник - в инвалидном кресле
23 марта суд в Гомеле вынес приговор водителю BMW, который осенью прошлого года не пропустил автомобиль ГАИ, когда тот преследовал скрывшегося с места ДТП пьяного...
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