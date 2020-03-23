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Базовая арендная величина в Беларуси увеличится на рубль с 1 апреля
Источник материала: Myfin
Как сообщается, документ принят в соответствии с указом президента Беларуси от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».
Действующая в
настоящий момент
Источник: Myfin.by
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Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля повысится до 17,85 рубля. Сейчас она составляет 16,9 рубля. Повышение предусмотрено постановлением правительства 162 от 20...
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