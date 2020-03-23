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Базовая арендная величина в Беларуси увеличится на рубль с 1 апреля

23.03.2020 12:42 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как сообщается, документ принят в соответствии с указом президента Беларуси от 29 марта 2012 года №150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом».

Действующая в настоящий момент базовая арендная величина была установлена с апреля 2019 года.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля повысится до 17,85 рубля. Сейчас она составляет 16,9 рубля. Повышение предусмотрено постановлением правительства 162 от 20...
 
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