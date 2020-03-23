Пьяный водитель такси вёз пассажиров и врезался в столб на ул. Октябрьской революции

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером в субботу в Бресте водитель такси, перевозя пассажиров, на ул. Октябрьской революции не справился с управлением авто и врезался в столб. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности и поэтому не пострадали. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - медосвидетельствование выявило 1,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.









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