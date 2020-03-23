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Милиция увидела Instagram минчанина и завела уголовное дело

23.03.2020 12:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Неделю назад, 16 марта, телеграм-канал «Работаем с Пушкиным!» поделился видо, которое сделал парень из Минска. Он бродил по ночному городу, бил ногами припаркованные машины и записывал все на камеру. Минчанин опубликовал серию роликов в сториз в инстаграме, подписав один из них фразой «Посмотри на меня, и ты узнаешь, как должен выглядеть настоящий рэпер».

Видео посмотрела и милиция, следует из отчета на сайте ГУВД Мингорисполкома. Его личность сразу же установили, однако уже 17 марта (на следующий день после выходки) парень сам пришел в милицию с повинной. Как выяснилось, ему 19 лет, он учится в колледже. Со слов парня, контент для инстаграма он снимал в попытке «хайпануть»; минчанин полностью признал свою вину.

Оперативники установили, что из-за хулиганских действий молодого человека повредились три автомобиля. Материалы проверки переданы в Заводской РОСК. Возбуждено уголовное дело.

Фото обложки: Gorsad Kiev.

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Теги: Минск
 
 
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Неделю назад, 16 марта, телеграм-канал «Работаем с Пушкиным!» поделился видо, которое сделал парень из Минска. Он бродил по ночному городу, бил ногами припаркованные...
 
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