Милиция увидела Instagram минчанина и завела уголовное дело

Источник материала: KYKY

Неделю назад, 16 марта, телеграм-канал «Работаем с Пушкиным!» поделился видо, которое сделал парень из Минска. Он бродил по ночному городу, бил ногами припаркованные машины и записывал все на камеру. Минчанин опубликовал серию роликов в сториз в инстаграме, подписав один из них фразой «Посмотри на меня, и ты узнаешь, как должен выглядеть настоящий рэпер».

Видео посмотрела и милиция, следует из отчета на сайте ГУВД Мингорисполкома. Его личность сразу же установили, однако уже 17 марта (на следующий день после выходки) парень сам пришел в милицию с повинной. Как выяснилось, ему 19 лет, он учится в колледже. Со слов парня, контент для инстаграма он снимал в попытке «хайпануть»; минчанин полностью признал свою вину.

Оперативники установили, что из-за хулиганских действий молодого человека повредились три автомобиля. Материалы проверки переданы в Заводской РОСК. Возбуждено уголовное дело.

Фото обложки: Gorsad Kiev .