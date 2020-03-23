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Милиция увидела Instagram минчанина и завела уголовное дело
Источник материала: KYKY>
Неделю назад, 16 марта, телеграм-канал «Работаем с Пушкиным!» поделился видо, которое сделал парень из Минска. Он бродил по ночному городу, бил ногами припаркованные машины и записывал все на камеру. Минчанин опубликовал серию роликов в сториз в инстаграме, подписав один из них фразой «Посмотри на меня, и ты узнаешь, как должен выглядеть настоящий рэпер».
Видео посмотрела и милиция,
Оперативники установили, что из-за хулиганских действий молодого человека повредились три автомобиля. Материалы проверки переданы в Заводской РОСК. Возбуждено уголовное дело.
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