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Нацбанк попросил банки дать населению отсрочки по кредитам и кредитные каникулы

23.03.2020 11:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Национальный банк в письме отмечает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы. Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы.

Будут нужны подтверждающие документы

Как сказано в письме регулятора, в целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам банкам рекомендуется «рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита».

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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