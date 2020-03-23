Нацбанк попросил банки дать населению отсрочки по кредитам и кредитные каникулы

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Национальный банк в письме отмечает, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой существует вероятность сокращения доходов предприятий вследствие ограничения или невозможности осуществления ими своей деятельности, что может повлечь необходимость предоставления работникам социальных отпусков с частичным сохранением заработной платы . Кроме того, многие граждане могут вынужденно находиться в социальных отпусках без сохранения заработной платы.

Будут нужны подтверждающие документы