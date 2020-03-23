|
Нацбанк попросил банки дать населению отсрочки по кредитам и кредитные каникулы
Источник материала: Myfin
Будут нужны подтверждающие документы
Как сказано в письме
регулятора, в целях снижения кредитной
нагрузки граждан в связи с ухудшением
их финансового положения и невозможностью
надлежащего исполнения ими обязательств
по кредитным договорам
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси рекомендовал коммерческим банкам рассмотреть возможность предоставить отсрочку по выплате кредитов физлицам, которые будут в социальных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)