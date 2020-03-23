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Хозяева минской «двушки» вынесли кухню на лоджию и сделали там спальню. А так можно было?

23.03.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане сделали перепланировку в двухкомнатной квартире и на выходе получили «трешку». Ради дополнительной жилой комнаты хозяева перенесли кухню на лоджию, убрав окно и заложив балконную дверь. Как это все реально выглядит и почему так лучше не делать — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Перепланировка

Кирпичный дом, где расположена эта интересная квартира, находится в микрорайоне Сухарево. Строился он по улучшенному проекту в 1994 году. Общая площадь квартиры — 62 квадратных метра.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Жилье изначально было нестандартным: с полноценным окном в прихожей. Под кухню было отведено помещение в 8,4 квадратного метра, впоследствии использованное хозяевами под спальню (несмотря на дополнительную жилую комнату, квартира продается как двухкомнатная. — Прим. TUT.BY).


Здесь по плану была кухня. Фото: realt.by

Кухню обустроили на большой лоджии. При этом выход на балкон со стороны жилой комнаты был заложен и сейчас используется в качестве ниши под холодильник. А окно было расширено проемом. Вот как это выглядит:


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

А так можно было?

Нет. Порядок переустройства и перепланировки квартир регламентирует постановление Совмина № 384, где четко прописано, что можно узаконить, а что нет. Самовольную перепланировку можно узаконить  получить разрешение местного исполнительного органа, — если перепланировка не влияет на безопасность здания и выполнена в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. Это подтверждается техническим заключением, которое оформляется на основании ведомости технических характеристик. За получением этой ведомости нужно обращаться в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Ванная и кухня на лоджии, холодильник в вентшахте — все незаконно. Рассказываем, как с этим жить

Однако есть перепланировки, которые узаконить не получится. Например, согласно постановлению Совмина № 384, запрещено переоборудование и переустройство балконов и лоджий в отапливаемое помещение. То есть от слова «совсем». При обнаружении такой перепланировки хозяин не только получит штраф, но и обязан будет все вернуть в первоначальный вид. Кроме этого, продать такую квартиру будет сложнее — покупатель наверняка заметит разницу между планировкой в техпаспорте квартиры и реальной.

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Теги: Минск
 
 
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Благодаря перепланировке появилась еще одна жилая комната, но есть нюанс - это незаконно.
 
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