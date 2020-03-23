Частный дом в Польше, состоящий из трех частей с разной фасадной отделкой. Выглядит он круто

Источник материала: Tut.by

Новый дом студии S3NS Architecture был спроектирован в поместье Опоров во Вроцлаве. Это старый жилой квартал, который находится под охраной государства, и новые дома могут быть построены лишь с соблюдением всех условий, предписанных муниципальной организацией по охране памятников архитектуры. Архитекторам удалось выполнить все требования и органично вписать однозначно современное сооружение в историческую застройку.



Фото: Maciej Lulko

Изначально на этом месте стоял небольшой довоенный дом, который стал прототипом для нового. Условия строительства предполагали строгие ограничения по ширине фасада, высоте карниза и крыши, а также расположению строения относительно улицы.



Фото: Maciej Lulko

По заданию заказчика архитекторы должны были создать современный дом, полезная площадь которого значительно превышала бы полезную площадь бывших зданий. При этом новое строение должно быть сомасштабным соседним домам.

Форма современного здания опирается на первоначальные пропорции старого, отсюда и разрыв в фасаде, который подчеркивает старый масштаб.



Фото: Maciej Lulko

Чтобы подчеркнуть первоначальную форму здания, при строительстве использовались материалы, контрастирующие друг с другом как по цвету, так и по текстуре. Это позволило акцентировать внимание на задумке архитектора — создать эффект смещенных по отношению друг к другу объемов.



Фото: Maciej Lulko

Для отделки одной части фасада использовались клинкерный кирпич и вертикальная реечная зашивка из лиственницы. Кровля же черепичная, подобранная под цвет и фактуру клинкера. Вторая часть — это уже гладкий окрашенный бетон и белая кровельная ПВХ-мембрана на крыше.



Фото: Maciej Lulko

Есть еще и третья часть — прямоугольный объем в один этаж, расположенный с задней стороны дома.



Фото: Maciej Lulko



Фото: Maciej Lulko

Чтобы соответствовать всем условиям, было решено исключить встроенный гараж — вместо него был сделан навес в виде выступающей из объема одноэтажной части здания консоли, под которой могут свободно парковаться три автомобиля.