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Частный дом в Польше, состоящий из трех частей с разной фасадной отделкой. Выглядит он круто
Источник материала: Tut.by
Новый дом
Изначально на этом месте стоял небольшой довоенный дом, который стал прототипом для нового. Условия строительства предполагали строгие ограничения по ширине фасада, высоте карниза и крыши, а также расположению строения относительно улицы.
По заданию заказчика архитекторы должны были создать современный дом, полезная площадь которого значительно превышала бы полезную площадь бывших зданий. При этом новое строение должно быть сомасштабным соседним домам.
Форма современного здания опирается на первоначальные пропорции старого, отсюда и разрыв в фасаде, который подчеркивает старый масштаб.
Чтобы подчеркнуть первоначальную форму здания, при строительстве использовались материалы, контрастирующие друг с другом как по цвету, так и по текстуре. Это позволило акцентировать внимание на задумке архитектора — создать эффект смещенных по отношению друг к другу объемов.
Для отделки одной части фасада использовались клинкерный кирпич и вертикальная реечная зашивка из лиственницы. Кровля же черепичная, подобранная под цвет и фактуру клинкера. Вторая часть — это уже гладкий окрашенный бетон и белая кровельная ПВХ-мембрана на крыше.
Есть еще и третья часть — прямоугольный объем в один этаж, расположенный с задней стороны дома.
Чтобы соответствовать всем условиям, было решено исключить встроенный гараж — вместо него был сделан навес в виде выступающей из объема одноэтажной части здания консоли, под которой могут свободно парковаться три автомобиля.
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Как современную архитектуру встроить в историческую застройку.
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