ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство Беларуси выделит почти миллион долларов на борьбу с коронавирусом

23.03.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: sb.by

Минфину поручено выделить 2 351 413 рублей на покрытие расходов на мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Финансирование будет производиться за счет средств, предусмотренных в бюджете на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщили в Совмине.

Минздраву будет выделено более полутора миллионов рублей. В частности, республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии получит более 450 тыс. рублей.

Минск в виде межбюджетного трансферта получит свыше 614 тыс. рублей, Витебская область – более 143 тыс. рублей.

Соответствующее постановление Сомин принял 21 марта.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфину поручено выделить 2 351 413 рублей на покрытие расходов на мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
 
Новости дня
Новости разные
 
Частный дом в Польше, состоящий из трех частей с разной фасадной отделкой. Выглядит он круто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика