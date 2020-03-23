Правительство Беларуси выделит почти миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

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Минфину поручено выделить 2 351 413 рублей на покрытие расходов на мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Финансирование будет производиться за счет средств, предусмотренных в бюджете на расходы, связанные со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщили в Совмине.

Минздраву будет выделено более полутора миллионов рублей. В частности, республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии получит более 450 тыс. рублей.

Минск в виде межбюджетного трансферта получит свыше 614 тыс. рублей, Витебская область – более 143 тыс. рублей.

Соответствующее постановление Сомин принял 21 марта.