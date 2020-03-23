В паломничество — с единомышленниками

13 марта специалистами отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения в рамках проекта «Школа православия» была организована паломническая поездка.

Поездка проходила по следующему маршруту: храм Рождества Христова аг. Алесино – родник в д. Тумеля – храм Благовещения Пресвятой Богородицы д.Слобода. Для пожилых людей была проведена экскурсия по храмам.

В храме Рождества Христова аг. Алесино пожилых людей встретил настоятель прихода отец Николай. Священник рассказал об истории возникновения храма. Участники поломнической поездки набрали воды в роднике, освященном в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», посетили купель в честь святого Архистратига Михаила.

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы д.Слобода отец Олег отслужил благодарственный молебен.

Общение на тему православия, истории и устройстве храмов, иконах и совершаемых требах вызвало неподдельный интерес паломников. В этой душеполезной поездке была возможность не только посетить храмы, но и насладиться красотой родного края. Делясь впечатлениями, посетители отделения дневного пребывания для пожилых граждан говорили, что зарядились душевным светом и радостью.

И.АПАЦКАЯ,

руководитель кружков отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН».

На снимках: во время паломнической поездки.

Фото из архива ГУ «СТЦСОН».



