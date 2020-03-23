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МНС может предоставить предприятиям налоговые каникулы

23.03.2020 16:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

МНС рассматривает возможность предоставления налоговых каникул. 

«Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение», — проинформировал Сергей Наливайко.

Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов. 

«Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято», — полагает министр.
 
 
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Белорусским предприятиям планируется предоставить налоговые каникулы. Об этом сегодня журналистам в парламенте сообщил министр по налогам и сборам Сергей...
 
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