МНС может предоставить предприятиям налоговые каникулы

МНС рассматривает возможность предоставления налоговых каникул.





«Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение», — проинформировал Сергей Наливайко.





Он уточнил, что речь идет о представлении отсрочки по уплате налогов.



