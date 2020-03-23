«Не будьте **** идиотами». Звезда «Игры престолов» призвала соблюдать карантин

Источник материала: Tut.by

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», раскритиковала тех, кто пренебрегает правилами безопасности и игнорирует призывы властей соблюдать карантин и оставаться дома. Видео, в котором Тернер и ее муж музыкант Джо Джонас рассуждают на эту тему, появилось в Instagram.

— Не выходите на улицу. Не будьте **** идиотами. Даже если вы цените «свою свободу превыше своего здоровья». Мы **** на вашу свободу. Вы можете заражать других людей, таким образом ставите под угрозу людей из групп риска. Так что, ребята, не выходите на улицу! Это не круто, это глупо, — говорит актриса.

i’m living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX — rey (@dicksgraysn) March 20, 2020

Тернер и Джонас тайно поженились в мае 2019 года. В феврале появилась информация о беременности актрисы.