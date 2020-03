«Не будьте **** идиотами». Звезда «Игры престолов» призвала соблюдать карантин

Источник материала: Tut.by

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», раскритиковала тех, кто пренебрегает правилами безопасности и игнорирует призывы властей соблюдать карантин и оставаться дома. Видео, в котором Тернер и ее муж музыкант Джо Джонас рассуждают на эту тему, появилось в Instagram.

— Не выходите на улицу. Не будьте **** идиотами. Даже если вы цените «свою свободу превыше своего здоровья». Мы **** на вашу свободу. Вы можете заражать других людей, таким образом ставите под угрозу людей из групп риска. Так что, ребята, не выходите на улицу! Это не круто, это глупо, — говорит актриса.