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«Не будьте **** идиотами». Звезда «Игры престолов» призвала соблюдать карантин

23.03.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», раскритиковала тех, кто пренебрегает правилами безопасности и игнорирует призывы властей соблюдать карантин и оставаться дома. Видео, в котором Тернер и ее муж музыкант Джо Джонас рассуждают на эту тему, появилось в Instagram.

— Не выходите на улицу. Не будьте **** идиотами. Даже если вы цените «свою свободу превыше своего здоровья». Мы **** на вашу свободу. Вы можете заражать других людей, таким образом ставите под угрозу людей из групп риска. Так что, ребята, не выходите на улицу! Это не круто, это глупо, — говорит актриса.

Тернер и Джонас тайно поженились в мае 2019 года. В феврале появилась информация о беременности актрисы.

 
 
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«Вы можете заражать других людей, таким образом ставите под угрозу людей из групп риска. Так что, ребята, не выходите на улицу! Это не круто, это глупо», - говорит...
 
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