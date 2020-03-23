Полезный и правильный досуг для школьников  

В спортивном зале городского стадиона в рамках акции «Дружим с законом» прошла спартакиада «Любим спорт».

Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района организовал акцию в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков, приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства, а также, чтобы организовать правильный и полезный досуг.

В спартакиаде приняли участие сборные команды учащихся от 10 до 17 лет Смолевичского государственного аграрно-технического профессионального лицея, а также СШ №1 и СШ №2 г. Смолевичи.

Мальчишки и девчонки мерились силами в дартсе, стритболе, прыжках в длину, набивании футбольного мяча, прыжках через скакалку и бросании мяча.

Спартакиада получилась веселой и увлекательной, главной целью здесь была вовсе не победа, хоть за нее шла красивая борьба. Главным было – прекрасное настроение, дух единения и позитива.

По окончании спартакиады всем участникам были вручены медали и сладкие подарки.

Как отметила заместитель директора ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Дарья Лакизо, подобные мероприятие формируют у детей и молодежи понятия осознанного законопослушного поведения, привитие им духовных и нравственных ценностей, стремление к здоровому образу жизни.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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