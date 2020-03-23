ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 24 по 26 марта на территории района проводится профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту»

23.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

С 24 по 26 марта на территории района проводится профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту»
Фото из открытых интернет-источников

Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при движении специальных транспортных средств с включенной световой и звуковой сигнализацией (проблесковыми маячками синего цвета).

В целях укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта (МЧС, скорая медицинская помощь, милиция), снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием специальных автомобилей.

За невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения, предусмотрена административная ответственность по ст.18.14.4.9 в виде штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при движении специальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь пожилым гражданам и инвалидам. В Быховском районе организована работа «горячей линии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика