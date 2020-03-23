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Пять историй, как дети страдают в родных семьях

23.03.2020 19:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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На прошлой неделе профилактические рейды в районе провели инспектор надзора и профилактики РОЧС Евгений Назарук, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Колтунчик, главный специалист отдела по образованию райисполкома Ольга Парафенюк и педагог социальный районного социально-педагогического центра Ксения Демидюк. Специалисты в который раз посещали семьи, чьи дети находятся в социально опасном положении. А родители тоже в который раз обещают исправиться, привести дом в порядок, устранить пожароопасные недостатки, на которые указал сотрудник райотдела по чрезвычайным ситуациям.

…Мне искренне жаль, что ни имен, ни фотографий публиковать нельзя. А с другой стороны, если эти горе-родители потеряли всякую совесть и не боятся разгневать Бога, разве испугаются они суда людского?

* * *

Семья А. проживает в арендной квартире – мать с тремя несовершеннолетними детьми. А старший ребенок получает средне-специальное образование, дома бывает редко. Отца семейства депортировали из Беларуси. За любовь к алкоголю семья давно состоит на учете в СОП. И в очередной запой матери вынесли последнее предупреждение, отправили на принудительное лечение.

Обязательное условие того, чтобы детей не отобрали, – кодировка. Женщина обещает, что сделает все необходимое. Ей нужны ее дети, младшему из которых – всего два годика. Во время нашего визита он только-только проснулся. Сонный, прятал личико, уткнувшись в маму и обнимая ее за шею. Он пока не понимает, что она – самый родной человек – из-за своего образа жизни может лишить малыша этих объятий, любви и нежности.

К слову, семья живет на «детские» (мать находится в декрете) и небольшие алименты, которые высылает супруг. И как поднимается рука тратить эти деньги на выпивку? Разве в такой большой семье может быть лишней хоть одна копейка?

* * *

В семье Б. – пятеро несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. В квартире (опять же арендной) топор можно повесить, такая здесь стоит завеса из табачного и печного дыма. Зато на стенах повсюду грамоты в рамочках, полученные детьми за различные школьные заслуги.

Родители пьют. Оба. К работе душа не лежит. Ясно, что на алкоголь здесь также тратят детские пособия.

Сегодня и мама, и папа в один голос твердят, что устраиваются на работу. Будут держать себя в руках. Надолго ли? Их уже лишали родительских прав. Восстановили. Семья под постоянным контролем комиссии. Но как быть уверенными, что нерадивые родители снова не наступят на те же грабли?

* * *

Еще одна семья – В. И здесь отец выдворен из Беларуси. А у матери отобрали двоих малолетних детей. Виной всему – все та же алкогольная зависимость. Слабость перед бутылкой и безрассудность взяли верх. Никакие предупреждения не помогли. И даже в день, когда приехали за детьми, она была пьяна вхлам. Пряталась в диване, пока ее кровиночек увозили.

Она бросила пить. Но это пока. И даже купила новую мебель в детскую. Со слезами умоляет вернуть детей и снова и снова повторяет, что больше никогда не возьмется за рюмку. Но члены комиссии все еще не уверены, что малышам здесь, с родной матерью, будет лучше. Разве можно поверить в искреннюю материнскую любовь, когда видел, как она смотрит на маленьких беспомощных детей залитыми глазами? Что может быть страшнее?

* * *

В крохотном деревенском домике проживает семья Г. У них две чудесные, светленькие, как солнечные зайчики, дочурки. Вернее, сейчас их здесь нет. И мое мнение, как мамы, лучше бы им сюда не возвращаться. Бардаком назвать состояние дома язык не поворачивается. На полу, на скудной мебели, да даже на стенах – слой грязи с палец. Зато на дряхленьком диванчике валяется мамин маникюрный набор, повсюду разбросаны флакончики и тюбики всевозможных кремов и… скорлупки от семечек, погрызенных мышами.

И снова – алкоголь, алкоголь, алкоголь… Хотелось бы спросить родителей: а чему вы научите своих дочерей? Какое-такое светлое будущее можете им обещать?

* * *

А вот семья Д. – отличилась. Они стоят на учете в СОП не из-за пьянства. Тревожный сигнал в комиссию по делам несовершеннолетних подали медики. Оказывается, их дети очень недобирают в весе. Семью проверили – и действительно. О том, что маленьких детей (1 и 2 года) необходимо кормить более одного раза в сутки, здесь, кажется, не слышали.

В этом вопросе молодые родители исправились. Детки веселые и счастливые, вполне хорошо выглядят. Но вот санитарное состояние жилища вызывает опасения. Родители и сами как дети. И, видимо, об опрятности и элементарном порядке ничего не слышали. В общий бедлам вносят свою лепту и два кота, поэтому можно представить какой запах стоит в квартире.

И кроме прочего, что вообще недопустимо, – отец курит на балконе, складируя бычки в картонную коробку. Разве не ясно, чем может закончится такая безалаберность, если дети доберутся до злосчастных окурков?

* * *

Я точно знаю, что дорога в детство должна быть не такой – протоптанной органами опеки. И каждый дом, к которому ведет эта дорога, похож на цирк наоборот. Здесь дети не смеются…

В рейде побывала Анастасия ЯНКИНА.

Фото носит иллюстративный характер.

Пять историй, как дети страдают в родных семьях

Author: Редактор сайта

Пять историй, как дети страдают в родных семьях

Редактор сайта

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На прошлой неделе профилактические рейды в районе провели инспектор надзора и профилактики РОЧС Евгений Назарук, Сообщение Пять историй, как дети страдают в...
 
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