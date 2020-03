«Просто минус один стартап». Blitz Team про запрет своего названия

Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали, что согласно постановлению суда Никосии, Кипр, компании «БлицТим» запретили использовать слово Blitz на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Но компания Blitz Team с этим не согласна и планирует обжаловать судебный акт. Теперь Blitz Team сформулировала для СМИ свою позицию относительно нарушения прав Wargaming.net Limited на территории Евросоюза.



Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Адвокат Денис Алейников, который возглавляет юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming, формулировал следующее заявление для СМИ:

— Проблема даже не в том, что ответчика в суд не пригласили, а ему было что сказать. Проблема в сути самой обеспечительной меры, принятой судом. Мера по существу эквивалентна финальному решению суда, которое истец обычно желает по данной категории дел — запретить использовать оспариваемое обозначение. Тут есть серьезный вопрос с позиций базового принципа европейского правосудия — принципа справедливости. Еще даже исковые требования не начали рассматривать, а истец уже получил правовой результат эквивалентный решению.

Что получил ответчик? Мера вступила в силу и действует до вынесения судом финального решения. Суд на Кипре может идти в среднем два года, в плохом случае до четырех лет. Все это время «БлицТим» может быть поражен в правах и не сможет использовать в ЕС ни название, ни товарные знаки, ни домен. Даже 2 года забвения — это вечность для стартапа в этом бизнесе. Если суд в итоге вынесет финальное решение в пользу «БлицТим», получить его, возможно, будет уже некому. В нашей IT-стране будет просто минус один стартап. Вы назовете это, в итоге, справедливым судебным разбирательством? Свершившимся актом правосудия? Вот в чем вопрос.

Кроме того, Blitz Team прислал TUT.BY свою позицию «относительно нарушения прав компании Wargaming.net Limited на территории Евросоюза». Публикуем выдержки из этого документа.

Позиция Blitz Team

По мнению команды Blitz Team, есть несколько обстоятельств, которые «подтверждают законность использования на территории Евросоюза как фирменного обозначения „БлицТим“, так и обозначений „BLITZ TEAM“ и „BLITZ ENGINE“». Публикуем эти пункты с сокращениями ввиду большого объема заявления.

1. Компания Wargaming.net Limited не имеет регистрации товарного знака «BLITZ» и по этой причине довод об использовании части зарегистрированных товарных знаков не подтверждает факта нарушения зарегистрированных товарных знаков Евросоюза «WORLD OF TANKS BLITZ» (регистрация № 11195261) и «WORLD OF WARSHIPS BLITZ» (регистрация № 17251067).

2. Само обозначение «BLITZ» в случае использования его в отношении игр (в том числе и компьютерных) не может быть охраноспособным и отличать товары одного лица от товаров иных лиц, так как не обладает различительной способностью и не способна выполнять функцию товарного знака. Слово «blitz"/"блиц» применительно к играм указывает на особенности правил, предполагающих быструю партию, игру с ограничением времени и т.п.

Компания Wargaming.net Limited утверждает, что в результате длительного использования обозначения «BLITZ» оно стало широко известным и этому обозначению должна быть предоставлена правовая охрана как самостоятельному товарному знаку. Однако обозначение «BLITZ» не использовалось как товарный знак и по этой причине не могло приобрести какую-либо широкую известность в качестве охраноспособного товарного знака.

Примеры самостоятельного использования обозначения «BLITZ», приведенные компанией Wargaming.net Limited, подтверждают тот факт, что это обозначение никогда не использовалось для отличия товаров компании Wargaming.net Limited от товаров иных лиц. Обозначение «BLITZ» использовалось всегда исключительно для отличия различных версий игры «WORLD OF TANKS».

Товарный знак «WORLD OF TANKS BLITZ» используется для обозначения мобильной версии игры «WORLD OF TANKS». Эти игры по сути своей являются одной игрой. Игрок использует один аккаунт для доступа в обе игры, в играх используется одна механика, при разработке мобильной версии использовались материалы игры «WORLD OF TANKS» (карты, характеристики танков). Изменения касаются тех моментов, которые были внесены в игру в связи с необходимостью обеспечить игровой процесс на экранах смартфонов. <> Кроме того, одним из существенных отличий мобильной версии (в названии которой присутствует часть «BLITZ») является проведение боев, ограниченных по времени, что и описывается частью «BLITZ»).

Обозначение «BLITZ» самостоятельно используется исключительно на сайтах, посвященных игре «WORLD OF TANKS» и ее мобильной версии «WORLD OF TANKS BLITZ». И компания Wargaming.net Limited и игроки используют «BLITZ» исключительно как сокращение, указывающее именно на мобильную версию.

Таким образом, обозначение использовалось не для отличия товаров различных производителей, а для отличия двух версий одной и той же игры одного и того же производителя. Иными словами, обозначение не могло приобрести широкую известность как товарный знак компании Wargaming.net Limited, так как никогда не использовалось компанией Wargaming.net Limited как товарный знак. Обозначение «BLITZ» для игроков в игру «WORLD OF TANKS BLITZ» указывает исключительно на то, что эта игра является мобильной версией игры «WORLD OF TANKS».

3. Использование части «BLITZ» в названиях мобильных компьютерных игр является достаточно распространенным явлением. При осуществлении поиска по слову «BLITZ» в магазине приложений Google Play кроме игр «World of Tanks Blitz MMO» и «World of Warships Blitz: Gunship Action War Game» можно найти десятки иных игр, в названии которых присутствует часть «BLITZ», например, «Blitz Brigade — Online FPS fun», «NFL Blitz — Play Football Trading Card Games», «DC Super Hero Girls Blitz», «Bejeweled Blitz!», «Golf Blitz», «Bubble Bust! Blitz — Pop Bubble Shooter», «Blitz bomber !» и другие.

При осуществлении поиска по слову «BLITZ» в магазине приложений STEAM кроме игры «World of Tanks Blitz» можно найти такие игры, как «IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover Blitz Edition», «Mortal Blitz», «Blitz Breaker», «TankBlitz», «1943 Berlin Blitz» и другие.

Это подтверждает, что различные производители используют в отношении своих компьютерных игр обозначение «BLITZ». При этом потребитель не в состоянии только по данному обозначению ни найти нужную ему игру, ни соотнести само обозначение «BLITZ» с какой-либо одной конкретной игрой.

Таким образом, вышесказанное подтверждает, что компании Wargaming.net Limited никогда не принадлежали и не могли принадлежать исключительные права на обозначение «BLITZ».