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Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций
23.03.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На полигоне Брестский завершился плановый полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций.
В течение нескольких недель артиллеристы из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады выполняли огневые задачи по поражению объектов условного противника на различном удалении до 12 км как прямой наводкой с закрытых огневых позиций, так и комбинированным способом с применением различных типов боеприпасов.
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На полигоне Брестский завершился плановый полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций. В течение нескольких недель артиллеристы из...
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