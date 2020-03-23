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Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

23.03.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский завершился плановый полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций.

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

В течение нескольких недель артиллеристы из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады выполняли огневые задачи по поражению объектов условного противника на различном удалении до 12 км как прямой наводкой с закрытых огневых позиций, так и комбинированным способом с применением различных типов боеприпасов.

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

 
 
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  На полигоне Брестский завершился плановый полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций. В течение нескольких недель артиллеристы из...
 
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