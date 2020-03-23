Завершился полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Источник материала: Виртуальный Брест

На полигоне Брестский завершился плановый полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций.





В течение нескольких недель артиллеристы из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады выполняли огневые задачи по поражению объектов условного противника на различном удалении до 12 км как прямой наводкой с закрытых огневых позиций, так и комбинированным способом с применением различных типов боеприпасов.































