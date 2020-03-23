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Хотите сладко спать? Не ешьте острую пищу перед сном

24.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Специалисты заявили о том, что острая пища, которую мы съедаем прежде чем отправиться в постель, может вызвать ночные кошмары.

Хотите сладко спать? Не ешьте острую пищу перед сном

Врачи объясняют это тем, что в результате ночных набегов на холодильник ускоряется обмен веществ в нашем организме и повышается его температура. Все это приводит к тому, что мозг начинает активнее работать. Причем, как правило, во время фазы быстрого сна, когда люди видят сновидения.

Специалисты провели эксперимент, в котором участвовали почти 400 человек. Почти 8,5% участников исследования заявили, что видели кошмары благодаря пище.

Эксперты советуют не увлекаться перед сном острой и тяжелой едой. Некоторые ученые отмечают, что кроме острого и жирного ночные кошмары могут быть вызваны молочными продуктами. Как объясняют специалисты, некоторые люди особенно чувствительны к химическому составу определенных продуктов.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Специалисты заявили о том, что острая пища, которую мы съедаем прежде чем отправиться в постель, может вызвать ночные кошмары. Врачи
 
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