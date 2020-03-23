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О предупреждении краж имущества граждан. Дачники, будьте бдительны

23.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском райисполкоме прошло заседание представителей садоводческих товариществ района.

О предупреждении краж имущества граждан. Дачники, будьте бдительны

Во время заседания садоводческих товариществ

Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Александр Балтенков, заместитель начальника Несвижского РОВД Дмитрий Чижик, начальник отдела землеустройства райисполкома Наталья Сидоренко и ее заместитель Инна Федорчук, председатели садоводческих товариществ района.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся наведения порядка на земельных участках граждан в садоводческих товариществах, пожарной безопасности и другие. Основное внимание было уделено теме предупреждения краж имущества граждан.

Всего в 2019 году на территории Минской области было зарегистрировано 5722 кражи, из них 445 приходится на кражи имущества из дачных домов — 7,8 % от общего количества.

Согласно данным статистики, чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче без присмотра. Злоумышленники похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. «Пользуется спросом» у преступников черный и цветной металлолом, строительные материалы.

В основном кражи из дач и садовых домиков совершаются в зимний период с января по март, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени, и раскрыть по горячим следам его уже невозможно. По прошествии времени сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для сбыта краденного.

В связи с этим Несвижский РОВД напоминает владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если у вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами.

  • Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача.
  • Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.
  • Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом.
  • В случае потери ключей срочно замените замки.
  • Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.
  • Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.
  • Будьте бдительны. При обнаружении на территории садовых товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение, незнакомых транспортных средств, незамедлительно сообщите в дежурную часть Несвижского РОВД по телефонам 5-97-09 или 102.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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В Несвижском райисполкоме прошло заседание представителей садоводческих товариществ района. Во время заседания садоводческих товариществ Участие в нем приняли...
 
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