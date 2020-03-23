Считает страшной и глупой или, наоборот, ревнует? Почему он не знакомит вас с друзьями и родителями

Источник материала: Tut.by

Почему мы не хотим показывать друзьям своих любимых? Или, что обиднее: почему нас не хотят показывать своему окружению те, кого мы любим? Оказывается, это настолько распространенная история, что в психологии для этого уже есть определение — стэшинг.





Это калька с английского слова stashing и буквально переводится на русский как «припрятывание». Под стэшингом принято понимать отношения, когда партнер не спешит знакомить вас со своим ближним окружением — например родителями, друзьями или значимыми коллегами. Крайняя степень стэшинга — страх оказаться «застуканным» во время свидания. Это вынуждает человека встречаться дома или там, где возможность столкнуться со знакомыми будет минимальной.

Стоит упомянуть, что стэшинг не всегда становится результатом того, что мужчину не устраивает внешность или интеллект партнерши (хотя это одна из самых частых причин). Нередко к стэшингу прибегают мужчины, увлекшиеся девушками из социального круга пониже. Такие отношения могут вызвать недоумение знакомых, и пока ваш любимый еще не вполне уверен в силе своей привязанности, он постарается лишний раз не провоцировать вопросы у тех, чье мнение может быть для него значимо.

Как понять, что в ваших отношениях есть стэшинг?

Вы встречаетесь уже несколько месяцев, но до сих пор не знакомы ни с кем из друзей своего мужчины. На все намеки и просьбы познакомить партнер находит десятки отговорок.





Рассказывая по телефону о мероприятии, которое мужчина посетил вместе с вами, он не упоминает, что был не один. То есть в речи делает акцент на свои ощущения, содержание события, другие детали, а вот то, что в этот момент рядом были вы, опускается. Если же контекст вынуждает упомянуть наличие компании, мужчина выражается нейтрально: не «был вместе с Машей» или «вместе со своей девушкой» — а «был с компанией» или «был с одной знакомой, ты ее не знаешь».

Несмотря на долгий срок отношений, мужчина не торопится менять свой статус в соцсетях, не выкладывает совместные фото или посты, которые могли бы сигнализировать окружающим, что он находится в отношениях.

Составляя программу на вечер, ваш партнер предпочитает места, максимально удаленные от его работы или локаций, где сконцентрированы его интересы или живут друзья. Идеальный совместный досуг — посещение кинотеатров на отшибе города или просмотр фильмов дома.

Вероятные причины стэшинга

Как мы говорили выше, стэшинг не всегда свидетельствует, что мужчина по какой-либо причине считает вас недостойной знакомства со своим ближним кругом. Часто причины могут оказаться не в низкой, а, напротив, чересчур высокой значимости партнерши.





Также не стоит закрывать глаза на особенности характера и формата общения, который принят в компании у вашего молодого человека.

У мужчины просто нет друзей, с которыми стоило бы знакомиться

От родни он не в восторге, а коллеги надоедают за рабочий день. Поэтому он хочет максимально переключиться и провести время с той, кто поможет отвлечься от повседневных забот.

У друзей очень сложный характер или странное чувство юмора

К зрелому возрасту большинство людей приходит с уже сформированным кругом общения. Формат общения в этом круге может остаться фактически неизменным со школьной скамьи или института, а значит, характерные (и не всегда приятные) шуточки могут сохраниться между друзьями, несмотря на перемены их социального статуса или уровня благосостояния.

Понимая, что компания и тип общения в ней очень специфические, мужчина не будет спешить знакомить возлюбленную с друзьями. Уже потом, когда обоюдная симпатия окрепнет, а мужчина убедится во взаимности, он представит вас друзьям.





Он ревнует

Есть тип неуверенных в себе мужчин, которые боятся, что слишком пристальное внимание отвлечет женщину от него. Такой человек опасается, что партнерша переключится на его друзей и выберет более успешного мужчину в компании. Неудивительно, что в этом случае момент знакомства с друзьями будет всячески оттягиваться.

Он очень сильно влюблен

В новых отношениях мужчина может быть поглощен партнершей настолько, что весь окружающий мир просто перестает существовать. Он хочет максимальное количество времени проводить наедине и сильно тяготится, когда вынужден делить с кем-то ваше внимание.

Если такой формат отношений не вызывает у вас скуку, не тревожьтесь, дайте мужчине насытиться близостью и понять, что любовь взаимна. Когда он почувствует уверенность, поймет, что вашей любви ничто не угрожает, он сам предложит познакомить вас с друзьями или даже с родителями.