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Щенки с очень короткими лапами наткнулись на бордюр: посмотрите, как они его преодолели

23.03.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Взрослые собаки породы аляскинский маламут могут быть очень крупными, достигая роста в 66 сантиметров и веса в 43 килограмма. Но их щенки совсем не такие большие. А еще у маленьких маламутов очень короткие лапы, из-за чего у них могут возникать проблемы с простыми препятствиями. Например, с бордюрами! Посмотрите, как это выглядит.

 
 
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У щенков аляскинского маламута очень короткие лапы, из-за чего у них могут возникать неожиданные проблемы!
 
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