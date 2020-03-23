|
Щенки с очень короткими лапами наткнулись на бордюр: посмотрите, как они его преодолели
Источник материала: Tut.by
Взрослые собаки породы аляскинский маламут могут быть очень крупными, достигая роста в 66 сантиметров и веса в 43 килограмма. Но их щенки совсем не такие большие. А еще у маленьких маламутов очень короткие лапы, из-за чего у них могут возникать проблемы с простыми препятствиями. Например, с бордюрами! Посмотрите, как это выглядит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У щенков аляскинского маламута очень короткие лапы, из-за чего у них могут возникать неожиданные проблемы!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)