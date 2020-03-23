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Имейте ввиду: с 1 апреля в Минске подорожают стоянки
Источник материала: Партизан
В Минске с 1 апреля подорожают стоянки ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
Как сообщили «
Нововведение не коснется парковок № 15 и № 92. Там для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц цена за месяц составит 42 руб.
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В Минске с 1 апреля подорожают стоянки ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».
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