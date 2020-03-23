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Из редакционной почты. Гражданином быть обязан

23.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Каждый год 15 марта мы отмечаем государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Все мы проживаем на территории Беларуси и являемся гражданами Республики Беларусь. Это почетное звание дает нам определенные права и обязанности, которые зафиксированы в Конституции Республик Беларусь. Благодаря Конституции любой человек в нашей стране имеет право на достойную жизнь и личностное развитие.

Из редакционной почты. Гражданином быть обязан

16 марта 2020 в Ивьевской средней школе прошло вручение подарочного издания «Я – гражданин Республики Беларусь» учащимся, которым исполнилось 14 лет (возраст гражданина Республики Беларусь для обязательного получения паспорта).

В нашей стране, в рамках реализации Президентской программы «Дети Беларуси», стало хорошей традицией гражданам, достигшим 14-летнего возраста, дарить книгу «Я – гражданин Республики Беларусь». Книга — прекрасно оформленный альбом о нашей Родине, ее истории, государственном устройстве, национальных традициях и неповторимой природе. Статьи Конституции Республики Беларусь излагаются в книге простым и понятным языком, и приводит примеры ее применения.

Юные граждане получили подарок из рук директора Ивьевской средней школы  Анны Казимировны Черняк и заместителя директора по воспитательной работе Ольги Владимировны Некрасовой.

А. Громова, педагог-организатор.

 
 
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Каждый год 15 марта мы отмечаем государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Все мы проживаем на территории Беларуси и...
 
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