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Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз всесторонне развивается, укрепляет материально-техническую базу, расширяет перечень новых экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019-м белорусские эксперты освоили геммологические виды исследований – это определение характеристик драгоценных камней, а также культурологические и лингвистические.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
В Минске завершается монтаж новейших лабораторий ДНК. Это позволит существенно продвинуться в расследовании, в том числе преступлений прошлых лет.
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Андрей Швед: лингвистические экспертизы востребованы не только для правоохранительных органов, но и для граждан
Новости Беларуси. Комитет судебных экспертиз всесторонне развивается, укрепляет материально-техническую базу, расширяет перечень новых экспертиз, сообщили в...
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